Подмосковные врачи напомнили о важности вакцинации от гриппа

Подмосковные медики напомнили о важности вакцинации от гриппа. По словам врача из Орехово-Зуево Веры Калининой, после прививки формируется иммунитет к заболеванию, что предотвращает риски его тяжелого течения.

«Благодаря этому снижается количество летальных исходов и серьезных осложнений. Даже если человек заражается гриппом, он достаточно легко его переносит», - сказала она.

Вакцинироваться следует в начале осени, за три-четыре недели до начала сезона простудных заболеваний. Эффект от прививки сохранится на весь сезон.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления или в передвижных комплексах. В числе противопоказаний – острые лихорадочные состояния, обострение хронических заболеваний, повышенная чувствительность организма к яичному белку.