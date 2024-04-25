Подмосковные врачи напомнили о важности вакцинации

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова в рамках Всемирной недели иммунизации напомнила о важности вакцинации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как рассказала врач, согласно информации ВОЗ, плановая вакцинация против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, эпидемического паротита позволяет спасти жизнь двум-трем миллионам детей ежегодно.

«Первая инфекционная болезнь — оспа — полностью побеждена благодаря иммунизации», – отметила медик.

В России вакцинацию проводят по национальную и региональному календарям. В рамках первого жителям ставят прививки, обязательные в стране. В рамках второго — актуальные для каждого конкретного региона.