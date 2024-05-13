Подмосковные врачи напомнили о вреде курения вейпов

Заведующая Детской поликлиникой №2 МОЦОМД, педиатр Алия Хайрушева напомнила о вреде курения вейпов, айкос и электронных сигарет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, участились случаи госпитализации подростков с пневмоническими изменениями на КТ легких. При этом до госпитализации молодые люди не замечали каких-либо проблем со здоровьем.

Помимо этого, использование подобных устройств может привести к раку, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, раздражению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Кроме того, оно негативно влияет на ЦНС и вызывает аллергические заболевания вплоть до бронхиальной астмы.

Врач отметила, что в борьбе с привычкой могут помочь различные занятия в свободное время — спорт, творчество, хобби. При этом желательно, чтобы в занятии были задействованы руки и была возможность творческой самореализации.