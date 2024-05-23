Подмосковные врачи помогли родить женщине, которой дважды удаляли злокачественную опухоль мозга

Специалисты МОНИИАГ помогли родить женщине, которой два раза удаляли злокачественную опухоль головного мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 33 лет на раннем сроке беременности. Ранее у пациентки выявили злокачественную опухоль головного мозга — женщине потребовались операция и шесть курсов химио- и лучевой терапии. После лечения рак вернулся, в связи с чем жительницу снова прооперировали и провели ей терапию.

В связи с тем, что пациентка была беременна, ей требовалось наблюдение не только нейрохирургов и онкологов, но и акушеров. На фоне беременности существовал риск повторного развития опухоли и возникновения других осложнений.

В результате, благодаря слаженной работе врачей разных специальностей и грамотно подобранному лечению, осложнений удалось избежать.

На сороковой неделе пациентке сделали кесарево сечение, и на свет появился здоровый мальчик, вес которого составил 2970 граммов, а рост — 49 сантиметров. Сейчас мама и сын хорошо себя чувствуют, их уже выписали.