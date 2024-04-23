Подмосковные врачи приняли участие в Китае в стажировочной сессии «Опыт здравоохранения КНР»

Врачи НИКИ детства, Щелковской и Красногорской больниц приняли участие в Международной стажировочной сессии «Опыт здравоохранения КНР», которая проходила в Китайской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Известно, что в рамках мероприятия специалисты посетили ведущие медицинские учреждения Пекина и Шанхая.

«Для наших врачей регулярно проводятся различные конгрессы, вебинары, научно-практические школы, мастер-классы и многое другое. Обмен опытом, особенно с зарубежными коллегами, позволяет повысить квалификацию специалистов, а также перенять передовые практики оказания медицинской помощи», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Во время визита подмосковные врачи ознакомились с китайской моделью оказания медицинской помощи пациентам, обменялись опытом диагностики и лечения тяжелых заболеваний, узнали, как выстроен весь процесс оказания медпомощи, в том числе и неотложной.