Подмосковные врачи рассказали, как избежать гипертонии

Заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Нино Соселия рассказала, как избежать гипертонии. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам медика, важно следить за питанием — употреблять меньше соли, больше овощей, фруктов и злаков. Также нужно вести активный образ жизни и заниматься спортом.

«Важно избегать стресса, его уровень можно снизить с помощью релаксации, медитации, йоги или других методов. И избавиться от вредных привычек — курение и употребление алкоголя могут ухудшить ситуацию с артериальным давлением», – продолжила врач.

Чтобы вовремя заметить развитие гипертонии, рекомендуется регулярно проверять уровень артериального давления, проходить профилактические осмотры у кардиолога, а также диспансеризацию.