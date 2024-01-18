Подмосковные врачи рассказали, как обезопасить детей от неинфекционных заболеваний

Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова рассказала, как лучше всего обезопасить детей от неинфекционных заболеваний. По ее словам, самым эффективным способом являются диспансеризация и профилактические медосмотры. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Врач подчеркнула, что все дети должны каждый год проходить профилактические медосмотры. Углубленные обследования проводятся в возрасте года, трех, шести, семи, десяти, четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет.

Врач напомнила, что профилактические медосмотры проводятся бесплатно. Пройти обследование можно в детской поликлинике или в образовательных учреждениях.

В большинстве случаев у детей обнаруживают патологии костно-мышечной системы, офтальмологические и эндокринные заболевания.