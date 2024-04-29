Подмосковные врачи рассказали, как подготовиться к химиотерапии

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №12 (химиотерапевтического) Московского областного онкодиспансера Жанна Дроздова рассказала, как подготовиться к химиотерапии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам медика, на каждом приеме врача следует записывать все, что говорит специалист. При необходимости нужно задавать вопросы, чтобы уяснить суть лечения.

«Обязательно спросите врача, сколько будет длиться лечение в вашем случае, какой будет периодичность визитов, какие побочные эффекты возможны и каков алгоритм действий при их появлении», - отметила врач.

Она напомнила, что вся химиотерапия проводится курсами, которые предполагают перерывы для восстановления нормальных тканей и функций организма.

Чтобы минимизировать побочные эффекты, лучше отказаться от вредных привычек, пить достаточно воды, здорово питаться. Также важен психологический настрой.