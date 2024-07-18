Подмосковные врачи рассказали, как правильно развивать растущий мозг

В НИКИ детства в рамках Недели сохранения здоровья головного мозга рассказали, как обеспечить оптимальные условия для развития мозга ребенка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врачей, крайне важно обеспечить ребенку сбалансированное питание, регулярно гулять с ним на свежем воздухе и поддерживать у него познавательные процессы.

Также рекомендуется свести к минимуму использование ребенком гаджетов и следить за балансом физической активности и отдыха.

Кроме того, важно регулярно водить ребенка на профилактические медосмотры. Особого внимания требуют жалобы ребенка на головную боль или головокружение, случаи потери сознания. О нарушениях функции головного мозга могут говорить и повышенная раздражительность, агрессивность, нарушение моторики и координации движений, плаксивость, снижение памяти, проблемы в общении, тревога, бессонница.