Подмосковные врачи рассказали, как уберечь детей от знакомства с наркотиками

По словам врача, чаще всего дети пробуют наркотики не только под влиянием дурной компании или из желания казаться взрослее, но и чтобы получить приятные ощущения, почувствовать себя свободнее, справиться с негативными эмоциями.

«Поэтому так важно иметь доверительные отношения с ребенком, чтобы вовремя предотвратить беду», - подчеркнула Одинаева.

Врач призвала родителей научить ребенка отказывать сверстникам и уверенно говорить слово «нет». Также, добавила она, важно любить детей безусловной любовью, чаще разговаривать с ними, уважать их увлечения и потребности, быть в курсе происходящего в их жизни. Кроме того, рекомендуется придерживаться в семье принципов здорового образа жизни.