Подмосковные врачи рассказали, как уберечь детей от знакомства с наркотиками
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Главный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, руководитель НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить детей от наркотиков.
По словам врача, чаще всего дети пробуют наркотики не только под влиянием дурной компании или из желания казаться взрослее, но и чтобы получить приятные ощущения, почувствовать себя свободнее, справиться с негативными эмоциями.
«Поэтому так важно иметь доверительные отношения с ребенком, чтобы вовремя предотвратить беду», - подчеркнула Одинаева.
Врач призвала родителей научить ребенка отказывать сверстникам и уверенно говорить слово «нет». Также, добавила она, важно любить детей безусловной любовью, чаще разговаривать с ними, уважать их увлечения и потребности, быть в курсе происходящего в их жизни. Кроме того, рекомендуется придерживаться в семье принципов здорового образа жизни.
«Научите ребенка ценить свое здоровье, радоваться жизни, получать удовольствие от каждого дня и от собственных достижений», - призвала врач.