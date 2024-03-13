Подмосковные врачи рассказали, как защитить себя от гепатита С

Заведующая Центром здоровья Ногинской больницы Евгения Крылова рассказала, как защитить себя от заражения гепатитом С. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, гепатит С поражает в основном печень, но при продолжительном течении пострадать могут и другие органы. Специфических симптомов у этого заболевания нет. Неявными признаками являются недомогание, тошнота, нарушения сна, эмоциональная нестабильность.

«Именно поэтому очень важно регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, а также стараться максимально обезопасить себя от болезни в быту», - подчеркнула медик.

Человек может заразиться вирусом в случае попадания в кровь, на поврежденную кожу или слизистые оболочки крови инфицированного. Помимо этого, вирус передается половым путем, от зараженной матери ребенку, при использовании нестерильных медицинских инструментов.

Сейчас гепатит С полностью лечится путем приема специальных препаратов. При этом человек, который успешно вылечился, не может заразить других людей.