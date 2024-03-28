Подмосковные врачи рассказали о методах лечения эпилепсии

Заведующая КДЦ, невролог Ногинской больницы Вера Виткалова рассказала о методах лечения эпилепсии и способах, помогающих контролировать приступы. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Врач напомнила, что эпилепсия — это хроническое заболевание, при котором поврежденные клетки мозга генерируют аномальные электрические сигналы, что вызывает повторяющиеся приступы.

Сейчас не существует полной и окончательной формы лечения этого заболевания. Несмотря на это, пациенты могут достичь продолжительной ремиссии. Обычно в терапии прибегают к использованию противоэпилептических препаратов для контроля приступов. Иногда полезными оказываются специальная диета или операция.

Из-за приступов дома возрастает риск несчастных случаев, поэтому очень важно создать в помещении безопасную среду. Во-первых, следует избегать резких изменений освещения — на окна можно повесить жалюзи или занавески. Во-вторых, нужно убрать из дома острые и ломкие предметы — все, что может стать причиной травмы. В-третьих, рекомендуется установить автоматическое выключение газа — это позволит предотвратить возгорание при падении на плиту.

«Если человек с эпилепсией находится в доме один, убедитесь, что он может получить помощь в случае приступа. Возможно, стоит установить видеокамеры», - продолжила врач.

Она добавила, что также существуют специальные устройства для помощи людям с эпилепсией — к примеру, эпилептические браслеты. Они оповещают окружающих о том, что у человека приступ.