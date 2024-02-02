Подмосковные врачи рассказали о новых методах лечения ревматоидного артрита у детей

Главный детский ревматолог Подмосковья Юлия Котова рассказала, какие методы используются при лечении ревматоидного артрита у детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Врач напомнила, что речь идет о системном аутоиммунном наследственном заболевании, при котором страдает соединительная ткань, возникают воспаления в суставах. Причины развития болезни пока не установлены.

Считается, что на развитие заболевания влияют плохая экология, избыток иммуномодуляторов и модифицированных продуктов. Также влияние оказала пандемия коронавируса.

Обязательно нужно обратиться к врачу, если у ребенка на протяжении более чем шести недель наблюдаются припухлость и боль и суставах, повышена температура, нарушены функции суставов. Также тревожным признаком являются изменения в анализах крови, на КТ, МРТ или УЗИ.