Подмосковные врачи рассказали о новых методах лечения ревматоидного артрита у детей
Фото: [НИКИ детства]
Главный детский ревматолог Подмосковья Юлия Котова рассказала, какие методы используются при лечении ревматоидного артрита у детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Врач напомнила, что речь идет о системном аутоиммунном наследственном заболевании, при котором страдает соединительная ткань, возникают воспаления в суставах. Причины развития болезни пока не установлены.
Считается, что на развитие заболевания влияют плохая экология, избыток иммуномодуляторов и модифицированных продуктов. Также влияние оказала пандемия коронавируса.
Обязательно нужно обратиться к врачу, если у ребенка на протяжении более чем шести недель наблюдаются припухлость и боль и суставах, повышена температура, нарушены функции суставов. Также тревожным признаком являются изменения в анализах крови, на КТ, МРТ или УЗИ.
«Среди методов терапии мы используем противовоспалительные антицитокиновые препараты, генно-инженерную биологическую терапию, кинезиотерапию, реабилитацию. Они показали превосходную эффективность», - рассказала Котова.