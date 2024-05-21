Подмосковные врачи рассказали о важности здоровья щитовидной железы для беременных

Эндокринолог МОНИИАГ Маргарита Плеханова в рамках Всемирного дня щитовидной железы, который отмечается 25 мая, рассказала о важности здоровья этого органа для беременных женщин. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Среди всех заболеваний эндокринной системы патологии щитовидной железы занимают второе место (на первом месте - сахарный диабет).

По словам Плехановой, если щитовидная железа правильно функционирует и обеспечивает организм необходимым количеством йода, то физиологические перестройки в работе эндокринной системы во время беременности пройдут без проблем.

Если же функция органа нарушена, это может оказать негативное влияние на развитие ребенка: материнские гормоны железы требуются для формирования и созревания головного мозга, развития основных компонентов ЦНС.

Сегодня большая часть заболеваний щитовидной железы успешно поддается лечению.