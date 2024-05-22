Подмосковные врачи спасли девочку с гнойным воспалением кости

Специалисты Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы и Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку с гнойным воспалением кости. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В МОДКТОБ поступила девочка в возрасте 12 лет с посттравматическим хроническим остеомиелитом лучевой кости. Кость воспалилась по причине того, что ранее в нее попали бактерии, и мягкое вещество было поражено инфекцией.

В рамках первого этапа лечения пациентке удалили пораженный участок кости. Для временной фиксации ее фрагментов наложили аппарат Илизарова. Вторым этапом стала сложная высокотехнологичная микрохирургическая пластика, которую вместе со специалистами МОДКТОБ провели врачи МОЦОМД.

Девочке пересадили ее собственную ткань из малоберцовой кости на сосудистой ножке. Кровоснабжаемый аутотрансплантат был выбран в связи с тем, что дефект лучевой кости превышал восемь сантиметров — свободная костная пластика в этом случае была недоступна.

Операция длилась более пяти часов. Сначала врачи с помощью КТ определили самую подходящую для пересадки артерию на голени. Затем ее выделили вместе с участком малоберцовой кости, который ей кровоснабжался. После этого комплекс перенесли на место дефекта и включили выделенную артерию в кровоток лучевой артерии.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. После период реабилитации она сможет вернуться к привычной жизни.