Подмосковные врачи спасли мужчину с непроходящей эрекцией

Врачи в Подмосковье спасли мужчину с очень пикантной проблемой — у жителя на протяжении длительного времени не проходила эрекция. При этом пациент мучился от боли в половом органе. О необычном случае сообщает портал Regions .

В приемное отделение медучреждения в Долгопрудном поступил житель Химок в возрасте 48 лет с болезненной и непроходящей эрекцией. Выяснилось, что мужчина ввел себе в половой член неизвестную инъекцию. В результате во время полового акта он испытывал боль, а также не мог достигнуть эякуляции.

Как отметили в медучреждении, последствием введения препарата стал риск потери функциональности или даже полной утраты полового органа.

Медики купировали болезненное состояние и провели курс лечения, что позволило сохранить жителю орган без утраты его функциональности. В ближайшее время мужчину выпишут из стационара.