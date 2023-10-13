Подмосковные врачи в Истре научили мужчин «рожать»

Специалисты Наро-Фоминского перинатального центра в рамках праздника беременных в Истре научили будущих отцов «рожать». Эксперимент был проведен, чтобы мужчины почувствовали, через что проходит женщина при родах.

Так, врачи привезли на мероприятие электромиосимулятор. Это специальный прибор, который может имитировать родовые схватки. Всем желающим крепили к животу датчики, передающие электроимпульсы. Сначала испытуемые чувствовали покалывание, но с усилением напряжения прибора боль была сопоставима с сильнейшими родовыми схватками.

«Я, конечно, храбрился, старался не показывать, но словами не описать, это просто пытка. Теперь я знаю, рождение ребенка – это так не просто. Так что нам нужно лучше заботиться о наших любимых женах», - поделился один из испытуемых.

По словам гинеколога Наро-Фоминского перинатального центра Кирилла Кравца, обычно у мужчин самая разная реакция – некоторые смеются, кто-то кричит, а есть и те, кто сразу же отказывается от участия в эксперименте. При этом желающих почувствовать родовые схватки среди мужчин немало, отметил акушер-гинеколог центра Александр Попов.