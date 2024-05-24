Подмосковных фармацевтов поздравили с профессиональным праздником

В рамках Дня фармацевтического работника России для сотрудников аптечной сети «Мособлмедсервис», состоящих в профсоюзе, провели тематический брифинг. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ходе брифинга обсудили новую систему мотивации и планы развития профсоюзного движения. Также председатель первичной профсоюзной организации «Мособлмедсервис» Марина Федорова зачитала поздравительный адрес от руководителя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нины Суслоновой и вручила почетные грамоты.

По словам Федоровой, в Подмосковье насчитывается более 300 аптек сети. Более 75% сотрудников — свыше 800 человек — входят в профсоюз.