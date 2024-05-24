Подмосковных фармацевтов поздравили с профессиональным праздником
Фото: [Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ]
В рамках Дня фармацевтического работника России для сотрудников аптечной сети «Мособлмедсервис», состоящих в профсоюзе, провели тематический брифинг. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В ходе брифинга обсудили новую систему мотивации и планы развития профсоюзного движения. Также председатель первичной профсоюзной организации «Мособлмедсервис» Марина Федорова зачитала поздравительный адрес от руководителя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нины Суслоновой и вручила почетные грамоты.
По словам Федоровой, в Подмосковье насчитывается более 300 аптек сети. Более 75% сотрудников — свыше 800 человек — входят в профсоюз.
«У нас есть своя футбольная команда, компенсации занятий фитнесом. Хорошо развиты досуг и оздоровление. Профсоюз сближает и работников, и руководство», - отметила Федорова.