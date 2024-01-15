Подмосковных учителей приглашают для участия в программе «Земский учитель»

В Московской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Документы на участие можно подать до середины апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Так, в Подмосковье с за прошедшие три года удалось привлечь в малые города и села более ста педагогов. А в этом году регион планирует привлечь учителей русского языка и литературы, а также математики в шесть муниципалитетов: Мытищи, Ленинский, Чехов, Химки, Наро-Фоминск и Подольск.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина подчеркнула, что все кандидаты проходят конкурсный отбор, при этом важным условием является стаж работы в образовательной организации не менее 5 лет. Победители отбора получат единовременную выплату — один миллион рублей.