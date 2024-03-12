Подмосковный диетолог рассказала о самой полезной начинке для блинов

Заведующая областным диет-центром МОНИКИ, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, с чем лучше всего есть блины.

По ее словам, при отсутствии заболеваний можно за раз съесть около ста граммов блинов — это три-пять штук. При этом следует помнить, что варенье, мед и сгущенное молоко повышают калорийность блюда.

«Такое блюдо имеет высокий гликемический индекс, что способствует быстрому выбросу инсулина, резкому падению глюкозы в крови и провоцирует чувство голода, что в свою очередь приводит к перееданию», - рассказала специалист.

Пичугина отметила, что лучше всего есть блины с нежирным творогом, рыбой, икрой. Эти продукты быстро насыщают, и потому много их не съешь. Также полезной начинкой могут стать фрукты, овощи, ягоды, грибы.

При проблемах с ЖКТ лучше не есть горячие блины, так как это может стать причиной дискомфорта в желудке. Желающим сбросить вес рекомендуется есть блины из цельнозерновой муки и обезжиренного кефира или молока. Диетическими считаются блины из рисовой, гречневой, овсяной, нутовой, чечевичной муки.

Печь блины следует на рафинированном растительном масле, лучше оливковом. На сливочном масле печь блины нельзя — в ходе его горения образуются канцерогенные вещества. Также можно выпекать на топленом масле.