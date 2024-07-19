Подмосковный нарколог: курение, алкоголь и наркотики могут вызвать слабоумие

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в рамках Недели сохранения здоровья головного мозга рассказал, как курение, алкоголь и наркотики могут вызвать слабоумие.

«Многие думают, что основными факторами риска развития слабоумия являются черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, инсульты и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — об алкоголизме и наркомании», - сказал врач.

По его словам, именно мозг является главной мишенью влияния наркотиков и алкоголя. Человек меняется, деградирует и со временем становится жертвой зависимости.

Для сохранения здоровья мозга нужно вести здоровый образ жизни: соблюдать режим дня, достаточно спать, заниматься спортом, гулять и избегать стрессов. Также полезно нагружать мозг логическими задачами, больше читать, изучать новую информацию, играть в шахматы.