Подмосковный нарколог: курение сокращает продолжительность жизни на 15 лет

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в рамках Недели сохранения здоровья легких напомнил о вреде курения и подчеркнул, что это снижает продолжительность жизни на 7-15 лет.

«Это происходит, потому что курение провоцирует появление различных заболеваний, многие из которых связаны с легкими. Одно из них — бронхиальная астма», - рассказал врач.

Он отметил, что людям, страдающим от бронхиальной астмы, необходимо бросить курить. В противном случае болезнь будет очень быстро прогрессировать, приступы участятся, а действие ингаляторов будет ослаблено.

Помимо этого, Холдин напомнил, что важно чаще гулять, заниматься спортом, очищать и увлажнять воздух в квартире.