Подмосковный нарколог рассказал, как алкоголь в самолете может испортить отпуск

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, как алкоголь, выпитый на борту самолета, может испортить отпуск.

По словам врача, воздух в самолете очень сухой, а давление низкое. Из-за этого эффект от спиртного усиливается. После употребления алкоголя может закружиться голова, возникнуть тошнота. Кроме того, вероятны панические атаки.

«Кроме того, алкоголь сгущает кровь, тем самым увеличивает риск образования тромбов в сосудах, что может привести к инфаркту или инсульту», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что употребление спиртного может ослабить реакцию в случае аварийной ситуации. Поэтому на борту воздушного судна лучше пить воду или сок.