Подмосковный нарколог рассказал о влиянии курения и употребления спиртного на давление

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о влиянии курения и употребления спиртного на давление.

По словам врача, сигареты и алкоголь могут усугубить гипертонию. Так, при употреблении спиртного сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце. Частота его сокращений увеличивается и давление поднимается. При курении происходит спазм сосудов.

«Увеличение нагрузки на сердце ведет к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат — разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», - рассказал Холдин.

Держать давление в норме помогает физическая активность, прогулки на свежем воздухе, отказ от курения и употребления спиртного, уменьшение стрессовой нагрузки.