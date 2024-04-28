Подмосковный нарколог развеял миф о том, что алкоголь лучше заедать мясом

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин развеял миф о том, что алкоголь лучше заедать мясом.

Врач напомнил, что многие верят в то, что если заедать спиртное, особенное крепкое, мясом, то опьянение будет не таким сильным. По словам Холдина, это не так.

«Дело в том, что сочетание алкоголя с жирным жареным мясом дает двойную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь. Поэтому вместо праздничного настроения и отдыха можно получить гастрит, панкреатит, холецистит и другие проблемы, которые омрачат праздник обращением к врачу», - рассказал медик.

Употреблять спиртное на природе особенно опасно, так как при опьянении теряется ощущение реальности. Это может привести к ожогам от мангала, купанию в речке.

Для пикника на майских праздниках лучше выбирать нежирные сорта мяса и рыбу. Запивать шашлык лучше минеральной водой или травяным чаем.