Подмосковный невролог рассказала, как затормозить развитие болезни Паркинсона
Фото: [МОНИКИ им. Владимирского]
Заведующая неврологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Ольга Фурман в рамках Всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона рассказала, как затормозить развитие заболевания. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
«Помочь может гимнастика, скандинавская ходьба, также танцы помогают сдерживать развитие болезни», - отметила врач.
По словам Фурман, следует употреблять зерновые и злаковые продукты, овощи и фрукты, богатую кальцием пищу. В красном перце, шпинате, брокколи, апельсинах содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от воздействия свободных радикалов. Также полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега-3 — это жирная морская рыба, зеленые листовые овощи, орехи и растительные масла.
«Белковую и жирную пищу стоит ограничить, она затрудняет поступление в кровь леводопы — аминокислоты, которая необходима для лечения заболевания. Если принимать лекарство одновременно с пищей, то к месту всасывания в кровь оно поступит только через несколько часов. Поэтому, принимать лекарство нужно за 40 – 60 минут до еды», – добавила медик.