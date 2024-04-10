Подмосковный невролог рассказала, как затормозить развитие болезни Паркинсона

«Белковую и жирную пищу стоит ограничить, она затрудняет поступление в кровь леводопы — аминокислоты, которая необходима для лечения заболевания. Если принимать лекарство одновременно с пищей, то к месту всасывания в кровь оно поступит только через несколько часов. Поэтому, принимать лекарство нужно за 40 – 60 минут до еды», – добавила медик.