Подмосковный офтальмолог рассказала, что делать, если ребенку в глаза попал песок

Офтальмолог НИКИ детства Осана Редько рассказала, что делать, если ребенку в глаза попал песок. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

В первую очередь, нужно попросить ребенка не трогать и не тереть глаза. Следует отвести его домой и тщательно вымыть ему руки. После этого необходимо осмотреть глаз. Не нужно пытаться удалить песок, используя ватные диски и палочки, и тем более пальцы или язык.

В глаз нужно закапать несколько капель физраствора или просто воды из крана. После этого ребенок должен поморгать. Затем следует умыть лицо и глаза под проточной водой.

Если после промывания глаза ребенку все еще больно, если он чувствует инородное тело, если глаз покраснел, если появилось гнойное отделяемое, следует обратиться к врачу.