Подмосковный омбудсмен рассказала, может ли работодатель отправить беременную в командировку
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Работодатели, согласно трудовому кодексу, не могут направлять беременных женщин в служебные командировки, привлекать к сверхурочным работам, к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Электростали.
По ее словам, беременную не могут направить в командировку даже в том случае, если она даст на это согласие. В случае нарушения запрета работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
«Трудовым кодексом Российской Федерации также предусмотрены иные гарантии беременным женщинам, в частности: предоставление по желанию ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от стажа работы у данного работодателя перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; запрет на отзыв из отпуска и на замену отпуска денежной компенсацией; запрет на работу вахтовым методом <…> и др», — добавила Фаевская.