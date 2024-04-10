Подмосковный омбудсмен рассказала, может ли работодатель отправить беременную в командировку

«Трудовым кодексом Российской Федерации также предусмотрены иные гарантии беременным женщинам, в частности: предоставление по желанию ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от стажа работы у данного работодателя перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; запрет на отзыв из отпуска и на замену отпуска денежной компенсацией; запрет на работу вахтовым методом <…> и др», — добавила Фаевская.