Подмосковный омбудсмен рассказала, в каких случаях возможна отмена решения об условно-досрочном освобождении
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Решение об условно-досрочном освобождении могут отменить, если осужденный совершит нарушение общественного порядка и получит административное наказание, например, за мелкое хулиганство или распитие спиртных напитков в общественных местах. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Королева.
Кроме того, это возможно в случае, если он уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, а также от назначенных судом принудительных мер медицинского характера. Решение также могут отменить, если осужденный совершит преступление по неосторожности, умышленное преступление небольшой или средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление. Этот вопрос будет решать суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции.
«Отмена условно-досрочного освобождения осужденному сама по себе не может служить основанием для отказа в повторном применении к нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В таких случаях суд будет исходить не только из факта отмены осужденному условно-досрочного освобождения, но и учитывать в совокупности все данные о его личности, время нахождения в исправительном учреждении после возвращения в это учреждение, его поведение, отношение к труду и т. п.», — добавила Фаевская.