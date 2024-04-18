Подмосковный омбудсмен рассказала, в каких случаях возможна отмена решения об условно-досрочном освобождении

«Отмена условно-досрочного освобождения осужденному сама по себе не может служить основанием для отказа в повторном применении к нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В таких случаях суд будет исходить не только из факта отмены осужденному условно-досрочного освобождения, но и учитывать в совокупности все данные о его личности, время нахождения в исправительном учреждении после возвращения в это учреждение, его поведение, отношение к труду и т. п.», — добавила Фаевская.