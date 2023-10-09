Подмосковный проект МФЦ победил на всероссийском конкурсе

Проект МФЦ Подмосковья стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» по итогам 2022 года. Об этом рассказали в Министерстве госуправления, ИТ и связи области.

Как отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова, основной задачей проекта является удобство получения госуслуг в сфере занятости населения. Раньше услуги были доступны в сорока шести центрах, а теперь офисов уже 122.

«В наших многофункциональных центрах мы не только консультируем посетителей, но и предоставляем доступ к порталу «Работа в России» и помогаем заполнить анкету», – отметила Варганова.

Конкурс «Лучший МФЦ России» проводится с 2014 года. В его рамках региональные офисы могут обменяться опытом и практиками в части организации своей работы.