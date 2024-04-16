Подмосковный психолог рассказал, как помочь ребенку справиться с дистрессом
Фото: [НИКИ детства]
Клинический психолог, старший преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков рассказал, как родители могут помочь ребенку справиться с «плохим» стрессом. Такой стресс называют дистрессом, напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам психолога, стресс бывает полезным. Это кратковременный стресс, который приводит к активизации физических и мыслительных ресуров для преодоления трудностей. Этот вид стресса называется эустрессом. Однако, если напряжение длится долго, эустресс переходит в дистресс и приводит к истощению.
«У ребенка дистресс может быть вызван чрезмерными физическими нагрузками, а также эмоциональными переживаниями. Например, новая школа, переезд, школьная успеваемость, отношения в семье и дружбе», - рассказал Лыков.
Чтобы увидеть дистресс у ребенка, можно понаблюдать за его настроением, сравнить степень его активности и открытости в текущем моменте и в прошлом. Если ребенок закрылся, стал меньше рассказывать о своих делах, это может говорить о переходе его психики в режим «экономии энергии».
Психолог рекомендовал родителям встать на сторону ребенка, рассказать о своем беспокойстве, предложить любую помощь, обсудить план решения возникших проблем. Если повлиять на ситуацию невозможно, можно просто быть рядом и дать понять ребенку, что он не один.
Также очень важно хвалить ребенка и отмечать его достижения: в состоянии дистресса психика концентрируется в основном на негативе, поэтому очень важно обращать внимание ребенка на хорошее.