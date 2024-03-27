Подмосковный шеф-повар стал победителем всероссийской выставки еды «Meat Battle»

Сергей Родин, шеф-повар из Егорьевска, стал лучшим на всероссийском кулинарном конкурсе «Meat Battle». Он вместе с другом Виктором Тайц приготовил блюдо из индейки, которое стало победным.

Отмечается, что данный конкурс проводят второй год, в первый раз были только мастер-классы, а на этот раз организаторы добавили конкурсную программу, которая включает в себя три номинации: говядина, индейка и ягненок.

«Нельзя останавливаться на месте. В нашей профессии невозможно знать все. Если вы извлекаете 2-3% новых знаний с каждого курса или семинара, это уже великолепно», — сказал Сергей Родин, шеф-повар ресторана «Астерия»

Цель конкурса состояла не только в том, чтобы выбрать лучшее блюдо, но и в том, чтобы показать, что каждый может приготовить такое же блюдо дома, используя доступные продукты.