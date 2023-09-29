Подмосковный спасатель в свой выходной снял с дерева кошку, просидевшую там двое суток
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работник ГКУ МО «Мособлпожспас» Марат Дмитриев в свой выходной спас кошку, которая просидела на дереве два дня. Инцидент произошел в Шатуре.
К спасателю обратились за помощью местные жители. По их словам, кошка забралась на березу и не смогла спуститься. В результате животное провело на дереве 48 часов без еды и воды.
Спасатель, используя личное альпинистское снаряжение, забрался на дерево, подманил кошку, а затем посадил ее в сумку и спустился.
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
«За ходом спасательной операции наблюдали неравнодушные граждане, которые сразу накормили мурлыку и выразили огромную благодарность Марату», - рассказал замначальника ПСЧ-286 Владимир Ремизов.