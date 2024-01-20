Подмосковный стенд принял активное участие в Дне строительства и ЖКХ на выставке «Россия»

Сегодня на стенде Подмосковья была подготовлена разнообразная программа о строительстве, включавшая мастер-классы, презентации, викторины и другие активности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Так, Техникум имени С. П. Королева — подмосковный флагман в профессиональном строительном образовании — презентовал мастер-класс «Построй свой город будущего».

«На нашем мастер-классе дети, например, 3-5 лет строили из конструктора дома, мы вместе их изучали, рассказывали какие бывают постройки — многоэтажные, одноэтажные и так далее. А со взрослыми ребятами уже рисовали план: лучевой или линейный. И по настоящим правилам строили города, как это делают проектировщики. Также сегодня проводили игру „Архитектурные легенды“, — рассказала преподаватель Техникума им. С. П. Королева Анастасия Филькова.

Специальную «строительную» викторину с фирменными призами для гостей стенда провела группа компаний «МСУ-1», которая на протяжении многих лет сотрудничает со стройкомплексом Московской области. Среди активных и реализуемых проектов на территории Подмосковья можно выделить такие уникальные объекты, как крупнейшая детская областная больница в Красногорске, «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, селекционно-генетический центр «Смена» в Сергиево-Посадском округе и другие.

Семья Калинкиных из Подольска впервые приехала на выставку и приняла участие в тематической викторине на стенде региона. Александр и Елена вместе 34 года и воспитывают четверых детей.

«Я работаю в сфере строительства, но что сегодня такой день на выставке — не знали. Поэтому повезло, на викторине были вопросы по моему профилю. Масштаб экспозиции впечатляет. Очень хотели увидеть все своими глазами. Стенд Подмосковья интересный, красивый, еще долго будет радовать посетителей выставки», — поделился Александр Калинкин.

Также профильную викторину представил концерн «КРОСТ». Мастер-класс «Зеленая кухня или конкурс юных экологических поваров» подготовила компания «Полигон ПГС», которая занимается переработкой отходов и применением современной технологии по утилизации строительных отходов

В отраслевой день на выставке «Россия» стенд Подмосковья посетили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области, чтобы рассказать о применении современных практик в работе структуры, цифровизации, а также ответить на вопросы гостей форума.