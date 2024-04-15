Подмосковный травматолог рассказал, как обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде
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Главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, как родители могут обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде.
По словам специалиста, весной и летом показатели детского травматизма повышаются на 20%. Это связано с активным использованием велосипедов, роликов и самокатов.
«Дорогие родители, перед прогулкой на велосипеде убедитесь в том, что ваш ребенок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома», - призвал врач.
Григорьев также отметил, что ребенок должен крепко держать руль двумя руками — в противном случае повышается риск получения травм при катании.
«Регулярно повторяйте с ребенком правила дорожного движения», — добавил медик.