Подмосковный травматолог рассказал, как обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, как родители могут обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде.

По словам специалиста, весной и летом показатели детского травматизма повышаются на 20%. Это связано с активным использованием велосипедов, роликов и самокатов.

«Дорогие родители, перед прогулкой на велосипеде убедитесь в том, что ваш ребенок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома», - призвал врач.

Григорьев также отметил, что ребенок должен крепко держать руль двумя руками — в противном случае повышается риск получения травм при катании.