Подмосковный тренер купила собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Тренера из городского округа Дзержинский планирует переехать уже этим летом в новую квартиру, которую смогла приобрести благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Лали Курдадзе работает в спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз» больше 5 лет. Она признается, что спортивной была с детства, много тренировалась и так сложилось, что увлечение переросло в профессию. Сейчас ей самой интересно наблюдать за детьми, видеть результаты. С каждой тренировкой замечаешь рост.

Участие в региональной программе льготного приобретения жилья Лали называет хорошей и очень своевременной поддержкой. На момент подачи документов жилищный вопрос стоял для нее крайне остро.

Лали рассказала, что приобрела «однушку» в новостройке, которую сдадут в июне,ближе к работе. Ремонтом планирует заниматься сама, у нее уже даже есть некоторые идеи.