Подмосковный вакцинолог: пробу Манту можно мочить

Педиатр и вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова развенчала один из главных мифов нашего детства — о том, что пробу Манту нельзя мочить. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Укол туберкулиновой пробы Манту можно не только мочить, но даже купаться с ней в ванне, бассейне или море», - заявила врач.

По ее словам, в основе мифа лежит то, что в прошлом этот тест проводился на поверхности кожи. В настоящее время проба вводится под кожу, и смыть ее нельзя.

При этом медик подчеркнула, что место укола нельзя чесать — по этой причине врачи могут советовать не мочить место пробы, чтобы человек лишний раз к нему не прикасался и не вытирал кожу после купания.

Кроме того, Манту нельзя заклеивать пластырем. В этом случае в месте пробы создается парниковый эффект, что может повлиять на результаты теста.