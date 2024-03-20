Подмосковный волонтеры помогают жителям региона выбирать объекты благоустройства

«Я впервые участвую в проекте — решил присоединиться к своим друзьям, которые уже не первый год помогают на ФКГС. Мы с ребятами любим собираться у нашего бульвара на улице Маяковского, который как раз недавно благоустроили. Уверен, что голосование сможет сделать Жуковский еще лучше, интересней, комфортней. И мне нравится быть причастным к этому важному процессу», — отметил Александр Можаев, активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья».