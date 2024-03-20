Подмосковный волонтеры помогают жителям региона выбирать объекты благоустройства
Фото: [Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО]
Более трех тысяч волонтеров помогают жителям Подмосковья выбирать объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«На данный момент для помощи в проекте ФКГС зарегистрировались более 3 тысяч волонтеров, но еще можно присоединиться к общей работе и внести свой вклад в развитие Подмосковья. Я благодарю всех добровольцев за активность и ответственное отношение к тому, каким будет наш регион в будущем!» — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Волонтеры ФКГС — это активные неравнодушные молодые ребята, которые на более чем 300 точках рассказывают жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале.
«Я впервые участвую в проекте — решил присоединиться к своим друзьям, которые уже не первый год помогают на ФКГС. Мы с ребятами любим собираться у нашего бульвара на улице Маяковского, который как раз недавно благоустроили. Уверен, что голосование сможет сделать Жуковский еще лучше, интересней, комфортней. И мне нравится быть причастным к этому важному процессу», — отметил Александр Можаев, активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья».