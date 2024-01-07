Подмосковный врач рассказал, как быстро вернуться в форму после праздников

Главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин рассказал жителям области, как скорее вернуться в форму после длительных зимних праздников.

По словам Холдина, чем здоровее был рацион в период выходных, тем проще вернуться к привычному режиму. В случае злоупотребления спиртным и калорийной пищей лучше не садиться на жесткие диеты или пытаться очистить организм народными средствами — это приведет к еще большему стрессу.

Для восстановления организма после употребления спиртного рекомендуются хороший сон, прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность — к примеру, катание на лыжах или коньках.

Также при обезвоживании, которое вызывает алкоголь, полезно пить больше воды и морса, употреблять больше фруктов и овощей.