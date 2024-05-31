Подмосковный врач рассказал, как из-за курения можно лишиться голоса
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Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о негативном влиянии курения на голосовые связки.
По словам врача, из-за курения голос становится сиплым и хриплым, голосовые связки теряют эластичность, и тембр голоса меняется.
«Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса, его огрублению», - отметил Холдин.
Аналогичное воздействие на голосовые связки оказывает курение электронных сигарет и вейпов. Также ротовой полости наносит вред употребление алкоголя — в совокупности с курением оно повышает риск развития онкологических заболеваний.
В Московском областном клиническом наркологическом диспансере специалисты оказывают помощь в борьбе с никотиновой зависимостью.