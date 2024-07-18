Подмосковный врач рассказал, как обезопасить себя от остеопороза

Хирург Серебряно-Прудской больницы М. О. Яхъяев рассказал, как сохранить здоровье суставов и обезопасить себя от остеопороза. Об этом говорится в сообщении администрации городского округа Серебряные Пруды.

В первую очередь, следует выяснить, не было ли проблем с суставами у членов семьи. Человек входит в группу риска, если хотя бы у одного из родителей, братьев или сестер выявили остеопороз.

Также рекомендуется вести здоровый образ жизни — не употреблять алкоголь, не курить и заниматься спортом. Курение мешает поступлению кальция, а алкоголь мешает работе витамина D. Что касается спорта, самыми полезными для суставов видами являются катание на лыжах, ходьба, бег и плаванье.

Помимо этого, врачи советуют употреблять больше кальция, калия и витаминов D и К. Кальций обеспечивает оптимальное функционирование мышц, нервов, эффективную секрецию гормонов и регулирует кровяное давление. Витамин D помогает усваивать кальций. Витамин К — помощник в процессе свертывания крови. Также он помогает организму производить белки, необходимые для здоровья костей и суставов. Калий помогает нервам и мышцам обмениваться сигналами, а также обеспечивает возможность удалять отходы из клеток.

Кроме того, медики рекомендуют употреблять меньше напитков с кофеином. Бесконтрольное потребление кофеиносодержащих напитков может негативно сказаться на способности организма усваивать кальций.