Подмосковный врач рассказал, зачем нужны компрессионные чулки и эластичные бинты

Заместитель главного врача Пушкинской больницы им. проф. Розанова В. Н. по хирургии Александр Перетечиков рассказал, в каких случаях необходимы компрессионные чулки и эластичные бинты. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам медика, специальные чулки нужны для профилактики варикоза. Также их нередко используют в период восстановления после операций, когда большую часть времени пациент проводит лежа.

Как объяснил Перетечиков, из-за малоподвижности скорость кровотока снижается, и вязкость крови повышается. Это приводит к риску возникновения тромбов, а также развитию варикоза.

Благодаря компрессионным чулкам на ноге создается физиологически распределенное давление, что помогает поддерживать нормальную скорость кровотока и снижает риски образования тромбов.

В этих же целях допустимо использование эластичных бинтов, однако чулки, подчеркнул медик, эффективнее.

Помимо этого, госпитальный трикотаж необходим в период до и после родов. За несколько недель до родов вязкость крови в организме матери повышается, а после родов в результате малой подвижности она густеет еще сильнее.