Подмосковный врач рассказала, как победить аллергию весной и летом

Аллерголог Истринской клинической больницы Виктория Критченко рассказала, как справиться с аллергией весной и летом. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

«Прежде всего нужно убедиться, что у вас действительно аллергия, а не обычный насморк или кожное заболевание. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или педиатру», - отметила врач.

Когда необходимые пробы будут проведены и станет ясно, на что именно реагирует организм, будет назначено соответствующее лечение.

В случае склонности к аллергии следует следить за тем, чтобы в быту было как можно меньше аллергенов. Для этого нужно регулярно проводить влажную уборку и стирать постельное белье, свести к минимуму наличие мягких игрушек и ковров — в них скапливается много пыли.