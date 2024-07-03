Подмосковный зоозащитник рассказал о возможном местожительстве серийного зоофила из Люберец

«Кадры однозначно подтверждают место и время преступления, а именно — подъезд № 1 дома 10 на улице Южной, около двух часов ночи. С учетом отсутствия травм от падения с большой высоты котенка могли выкинуть с первого по пятый этаж из окна. В доме всего восемь этажей. При этом вероятность того, что котенка принесли туда, а не выкинули из окна — минимальна», — сказал Шидловский.