Подмосковным автоледи вручили цветы и подарки к 8 Марта

Подмосковным автоледи в преддверии 8 Марта вручили цветы и сувениры в рамках Всероссийских акций «Цветочный патруль» и «8 Марта в каждый дом!». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.