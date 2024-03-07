Подмосковным автоледи вручили цветы и подарки к 8 Марта
Фото: [Фото: Госавтоинспекция Подмосковья]
Подмосковным автоледи в преддверии 8 Марта вручили цветы и сувениры в рамках Всероссийских акций «Цветочный патруль» и «8 Марта в каждый дом!». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Красногорске жительниц поздравили замглавы ведомства Виталий Резанов, руководитель окружного подразделения Госавтоинспекции региона Александр Мельников и сотрудники ГИБДД.
Жительницы выразили благодарность за поздравления, а также дали обещание следовать всем правилам дорожного движения.
Фото: [Фото: Госавтоинспекция Подмосковья]
Праздничные рейды проводятся с самого начала этой недели. Помимо сотрудников Госавтоинспекции Подмосковья в них участвуют представители власти, общественники, волонтеры, журналисты, деятели искусства.