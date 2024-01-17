Подмосковным сельхозпроизводителям возмещают затраты, связанные с оплатой труда практикантов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области возмещает затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках федерального проекта «Содействие занятости сельского населения».

Отмечается, что производителям возмещают затраты, связанные с оплатой труда обучающихся, привлеченных для прохождения практики и осуществляющих трудовую деятельность.

Всего за прошлый год размер субсидий составил 3,3 миллиона рублей, при этом 2,5 миллиона рублей — средства федерального бюджета. В прошлом году ведомство выделило субсидии 5 заявителям:

— агрофирме «Бунятино» городского округа Дмитров;

— тепличному комплексу «Подмосковье»;

— «Агрофорвард» и «Центральный маркет» из Воскресенска;

— хозяйству «Ступинская Нива» из городского округа Ступино.