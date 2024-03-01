Подмосковным студентам рассказали о выборах президента России

«Участвовать в выборах необходимо, хотя бы просто для того, чтобы потом сказать самому себе, что я имею отношение к тому, что происходит в моей стране, в моем городе. Это важно! Приходите, участвуйте в голосовании и помните, что будущее от нас ЗАВИСИТ!», — сказал заместитель председателя ТИК города Сергиев Посад Максим Аюпов.