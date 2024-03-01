Подмосковным студентам рассказали о выборах президента России
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Представители территориальной избирательной комиссии Сергиева Посада провели встречу со студентами областного филиала Финансово-юридического университета, в ходе которой им рассказали о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
Встреча прошла в рамках «Дня карьеры». Студентам также рассказали о том, как составить резюме и начать свой профессиональный путь, а также о том, почему важно не игнорировать голосование и прийти на выборы.
«Участвовать в выборах необходимо, хотя бы просто для того, чтобы потом сказать самому себе, что я имею отношение к тому, что происходит в моей стране, в моем городе. Это важно! Приходите, участвуйте в голосовании и помните, что будущее от нас ЗАВИСИТ!», — сказал заместитель председателя ТИК города Сергиев Посад Максим Аюпов.