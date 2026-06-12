«Поднять баллы по связям» и фейковые апелляции: сенатор Шейкин рассказал о новых схемах обмана выпускников

После завершения экзаменационной кампании мошенники активизировали новые схемы обмана школьников и их родителей. Как сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, злоумышленники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также фейковые сервисы подачи апелляций .

По словам сенатора, в послеэкзаменационный период появляются предложения «поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям». Также абитуриентам могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку. Письма от аферистов зачастую выглядят как настоящие уведомления от приемной комиссии, поэтому на первый взгляд не вызывают подозрений .

Шейкин напомнил, что во время проведения ОГЭ и ЕГЭ мошенники уже предлагали якобы «настоящие ответы», «сливы с Дальнего Востока», онлайн-подсказки и сопровождение куратора. На деле всё это — обман, который может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям .

Сенатор призвал выпускников и их родителей не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС третьим лицам, а также не поддаваться на уловки о «гарантированной помощи» на экзаменах. Вся необходимая информация о результатах, апелляциях, пересдачах и поступлении содержится только на официальных сайтах школ, региональных центров обработки информации, вузов и в личном кабинете абитуриента .