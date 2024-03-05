Подольская фабрика офсетной печати передала в Мособлизбирком тираж бюллетеней для выборов

Уполномоченные члены Московской областной избирательной комиссии приняли тираж бюллетеней для выборов Президента России от Подольской фабрики офсетной печати. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

Изготовленные и упакованные в пачки более шести миллионов избирательных бюллетеней сегодня были переданы сотрудниками ОАО «Подольская фабрика офсетной печати». Также прямо в типографии в присутствии членов Мособлизбиркома и представителей СМИ были уничтожены по акту технологические остатки и отходы.

Ожидается, что дальше избирательные бюллетени будут переданы в территориальные избирательные комиссии Московской области посредством Спецсвязи России.