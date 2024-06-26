Российские военные поздно вечером во вторник, 25 июня, нанесли массированный ракетный удар в направлении поселка Весяное в Николаевской области, сообщает РИА Новости со ссыокой на координатора николаевского подполья Лебедева.

По словам собеседника журналистов, бомбардировка вражеской территории производилась аккурат по месту, где располагается батальон ВСУ.

«Около полуночи был нанесен удар... В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — сообщил Лебедев.

Украинские официальные источники о произошедшем пока умалчивают. Однако в местных николаевских пабликах в соцсетях очевидцы делятся информацией, подтверждая российский прилет у послека Весняное.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.